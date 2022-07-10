الكويت: رفع أسماء المواطنين المدرجين على قوائم الإرهاب بمجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم الأحد، إن أمين المظالم ريشارد مالنجوم، من المقرر أن يقوم بزيارة للكويت منتصف أغسطس المقبل لاستكمال إجراءات رفع أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب فى مجلس الأمن ممن اجتازوا برنامج التأهيل.





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