انطلاق تدريبات بحرية مشتركة بين الصين وباكستان

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الجيش الصينى ليو ون شينج - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية - "إن هذه التدريبات هى حدث طبيعى تم الترتيب له وفقا لخطة سنوية مشتركة بين الجيشين الصينى والباكستانى"، موضحا أن هذه التدريبات لا تتعلق بأى مواقف إقليمية ولا تستهدف أى طرف ثالث.

وتهدف هذه التدريبات المشتركة إلى تعزيز التعاون الدفاعى وتبادل الخبرات والتجارب وتعميق الصداقة التقليدية بين البلدين والجيشين، وكذلك تعزيز تنمية الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين الصين وباكستان.