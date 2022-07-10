نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية الإماراتية وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية، تعتبر مؤسسة زايد الخيرية هي عمل إنساني من أعلى مراتب الإيثار والأخلاق بجميع أنواعه وقد جسدت المؤسسة معاني كثيرة للإنسانية حتى قامت بتحطيم جميع أشكال العنصرية وحققت الشفافية في الدعم وتقديم جميع أنواع المساعدات حتى تساعد الشعوب في مواجهة الكوارث والنكبات وتساعد في تخفيف المعاناة التي يعيشها أغلب المواطنين في هذا الوقت.

أعمال مؤسسة زايد الخيرية

قامت مؤسسة زايد الخيرية بالكثير من الأعمال والمساعدات الخيرية طوال مسيرتها الإنسانية، وهذه الأعمال كالتالي:

بناء الكثير من المستشفيات ومن أشهرهم مستشفى الشيخ زايد الخيرية التي توجد في أكثر من دولة ومنهم دولة لبنان.

ترميم عدد كبير من الجسور ومن أهمهم جسر الشيخ زايد الموجود على نهر سوات في دولة باكستان.

تقدم المعونات بشكل شهري وسنوي الكثير من الأشخاص ومنهم معونة خاصة بحجاج بيت الله الحرام.

ساهمت بشكل كبير في بناء مستشفى الإمارات في دولة باكستان.

تقدم معونات غذائية لعدد كبير من الدولة ومن ضمنهم مصر.

توفر دعم مالي وتكافل اجتماعي لأبناء الشعب.

تدعم المبادرات التي تساعد أصحاب الدخل المحدود وتساعد أيضاً أهل الكفاف.

تشجع على عمل مؤسسات خيرية وتشجع الأعمال التطوعية.

معلومات للتواصل مع مؤسسة زايد الخيرية

إذا كان أحد يريد الاستفسار أو سؤال حول الخدمات التي تقدمها مؤسسة زايد الخيرية وكيفية طلب المساعدة منها وغيرها من الأسئلة، يجب عليه معرفة بعض المعلومات التي تخص المؤسسة مثل رقم الهاتف ومواعيد عمل المؤسسة وموقع المؤسسة وغيرها من المعلومات.

وبعض المعلومات التي يحتاج إليها الشخص للتواصل مع المؤسسة ما يلي:

الموقع: الروضة، طريق المطار.

أوقات عمل المؤسسة: يوم الإثنين والخميس من 8:30صباحاً حتى 12:00 ظهراً.

يوجد الجمعة من الساعة 8:30صباحاً حتى الساعة 11:30 صباحاً.

رقم التواصل: 026577577

تقديم طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

لطلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية بشكل إلكتروني يجب اتباع الخطوات التالية: