نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة للمواطنين دون تحويل راتب وهامش ربح تنافسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة في حالة حاجتك إلى مبلغ صغير لاتزان نظامك المالي وسداد ما عليك من فواتير وخلافه، فهذا يحتاج منك طلب سلفة 5000 ريال كحد أقصى، والذي يبدأ تمويل سلفة الشخصي بمبلغ 1000 ريال، وفي 15 دقيقة تحصل على تمويل شخصي سريع وفوري بمجرد تقديم الطلب إلكتروني دون الذهاب لأي فرع، وذلك من خلال خطوات نوضحها لكم بموقع ثقفني.

طلب سلفة 5000 ريال

إن منصة سلفة هي أولى المنصات التي تعمل في مجال التقنية المالية بالسعودية بترخيص من البنك المركزي السعودي، حيث تقدم تمويل شخصي سريع تحت أنظمة التمويل المحددة بالمملكة العربية السعودية، ومن الدخول على رابط طلب سلفة سريعة بالموقع، يحدد لك طريقة الطلب والمتمثل في ثلاث خطوات كما بالصورة.

خطوات الحصول على تمويل سلفة فوري

يبدأ التمويل بتحديد قيمة السلفة المالية المطلوبة من 1000- 5000 ريال.

ثم الدخول على طلب تمويل أعلى صفحة الموقع.

هنا يحتاج أن يكون سبق لك إنشاء حساب بالموقع.

ثم الدخول على العضوية بتسجيل البيانات.

وبعد ذلك تعبئة بيانات السلفة من بيانات شخصية وبيانات عمل.

وبعد تقديم الطلب والوثائق، يتحقق الموقع من صحة البيانات.

ثم الموافقة والبدء في إيداع مبلغ التمويل.

تمويل فوري أون لاين

كما ذكرنا فإن طلب سلفة سريعة تتم عبر المنصة الرقمية في حال توافرت في المواطن المتقدم على السلفة شروط التمويل في سلفة، ويتم الحصول عليها أون لاين ويجدها في حساب الآيبان الذي قام بإضافته لمعلوماته، والشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لا يقل عن 23 عام، ولا يزيد عن 60 عام.

مع توافر شرط اكتمال الأهلية.

بالنسبة للدخل لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

أن يكون على رأس العمل، ولا تقل فترة عمله بالقطاع الحكومي عن 3 اشهر، و6 اشهر بالقطاع الخاص.

موعد استحقاق تمويل سلفة

في حالة صدور موافقة على طلب التمويل تكون بعد يوم 25 من الشهر الجاري، حيث تصدر الفاتورة يوم 28 من الشهر، ويبدأ بعدها العميل في السداد الشهري للقرض وفق المدة التي يختارها في الحاسبة التقديرية من شهر وحتى 6 اشهر.