وزير الصناعة: مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأحد 10 يوليو 2022 08:02 مساءً - دوت الخليج :- أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا، وأكد استمرار الحكومة بدعم تلك المادة "على الرغم من الارتفاعات العالمية والإبقاء على الأسعار كما هي".

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

وقال الشمالي إن الخصاونة طلب تقديم تقرير بشأن 3 أمور أساسية، وتشمل مدى توافر المواد الأساسية، وحجم الاستهلاك السنوي، وحجم الاستيراد وعملية الإنتاج داخل السوق المحلية.

وتحدث الوزير عن شراء الأردن يوم الثلاثاء 120 ألف طن من القمح، وقال إن الأسعار بدأت بالانخفاض عالميا"، الأمر الذي انعكس على أرض الواقع.

ويمتلك الأردن مخزونا من الشعير يكفي لأكثر من 10 شهور.

"نراقب حالة السوق بشكل دوري وهناك تقارير من قبل كل المراقبين في كل أنحاء المملكة"، وفق الوزير الذي أقرّ بأن حجم الطلب على السلع حاليا أقل من سنوات سابقة.

وقال إن أسعار المواد الأساسية "تحت السيطرة"، والمواد "متوافرة" ولن يكون هناك أي نقص على أي مادة أساسية، والحكومة ملتزمة بشكل كامل بمادة القمح، ولن يكون هناك أي زيادة ولا فلس واحد على هذه الأسعار وهو ما ينطبق على الشعير والنخالة أيضا".

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