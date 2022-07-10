عالمية.. رئيس النواب الروسى يعلق على الحرب الأوكرانية

وقال المسئول الروسى -فى تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية ردا على سؤال حول ما إذا كان العالم على شفا "حرب كبيرة" قريبا- إن الرئيس بوتين يبذل قصارى جهد من أجل ضمان أمن روسيا، لكن ربما وجد العالم نفسه على شفا نشوب "حرب كبيرة" عند قراره ببدء العملية الخاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لا يعتقد هذا الأمر وارد.
وأضاف أن الغرب ليس معنيا بحل "الوضع الراهن سلميا"، وأن "رئيس الوزراء البريطانى السابق بوريس جونسون هو من بين هؤلاء المؤيدين للتصعيد العسكرى للأزمة"، وأن هؤلاء السياسيين الغربيين لا يفكرون فى المستقبل ولا يهتمون كثيرا بمصير الأوكرانيين.
كان الرئيس الروسى قد أعلن فى 24 فبراير الماضى عن عملية عسكرية فى أوكرانيا وأن ذلك استجابة لطلب المساعدة من قبل رؤساء جمهوريات دونباس، مؤكدا أن موسكو ليست لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية لكنها تهدف إلى نزع السلاح، ومن ثم بدأ الغرب فى فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا وتكثيف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
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