حجاج بيت الله الحرام ينتهون من رمى الجمرات الثلاث

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الحادى عشر من ذى الحجة، اليوم الذى يلى يوم النحر، يعد ثانى أعظم الأيام عند الله وسمى بـ"القر" لأن الناس يقرون ويستقرون فى مشعر منى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.

وأشارت (واس) إلى أنه من الأعمال المستحبة فى "يوم القر" الاستغفار والدعاء، والتكبير المطلق والمقيد بعد أدبار الصلوات المكتوبة، والإكثار من قول "ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وهو من أجمع الأدعية لخيرى الدنيا والآخرة، وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه.