جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الحادى عشر من ذى الحجة، اليوم الذى يلى يوم النحر، يعد ثانى أعظم الأيام عند الله وسمى بـ"القر" لأن الناس يقرون ويستقرون فى مشعر منى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا.
وأشارت (واس) إلى أنه من الأعمال المستحبة فى "يوم القر" الاستغفار والدعاء، والتكبير المطلق والمقيد بعد أدبار الصلوات المكتوبة، والإكثار من قول "ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"، وهو من أجمع الأدعية لخيرى الدنيا والآخرة، وهو ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر منه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجاج بيت الله الحرام ينتهون من رمى الجمرات الثلاث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.