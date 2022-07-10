العالم اليوم - ويمبلدون.. جوكوفيتش يحرز اللقب السابع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 07:18 مساءً - توج الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف أول بلقب بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية بفوزه على الأسترالي نيك كيريوس 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 (7-3) الأحد في المباراة النهائية.

اللقب هو الرابع على التوالي للصربي، البالغ من العمر 35 عاماً، في ويمبلدون والـ21 في بطولات الغراند سلام.

وبات جوكوفيتش يتأخر بلقب واحد عن غريمه الإسباني رافائيل نادال متصدر القائمة الذي حصد 22 لقبا في البطولات الأربع الكبرى وانسحب من الدور قبل النهائي لهذه المسابقة بسبب الإصابة.

ويحتل روجر فيدرر المركز الثالث في القائمة برصيد 20 لقبا.

وتعافى "جوكو" من خسارة أول مجموعة وشق طريقه نحو الانتصار المثير واستغل عصبية كيريوس في اللقطات الحاسمة.