نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بالفيديو” طريقة تفحص نتائج البكالوريا 2022 في سوريا عبر لينكـــ تطبيق نتائج امتحانات البكالوريا 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة فعلت وزارة التربية والتعليم السورية رسميا الموقع الرسمي المخصص لكي يتم الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا هذا العام 2022، وذلك بالتزامن مع اعلان الوزارة عن انتهاء كافة اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب التي جاءت في مختلف المدارس في جميع المحافظات بشكل عام، ونقترب من موعد اعلان النتائج بناء على ما نوهت عنه بعض المصادر المسئولة في الوزارة، ومن خلال هذه السطور سوف نستعرض رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا برقم الاكتتاب عبر تطبيق نتائج امتحانات البكالوريا 2022 عبر وزارة التربية.
الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا
كشفت مصادر رسمية مسئولة بوزارة التربية والتعليم السورية أنه من المقرر ان يتم الانتهاء من اعمال رصد الدرجات والنتائج الخاصة بالطلاب خلال الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصحيح الامتحانات رسميا في جميع اللجان والمراكز المخصصة لذلك والمنتشرة في جميع انحاء المحافظات السورية، وقد اشارت الوزارة ان نسب النجاح الخاصة بالطلاب قد جاءت على نحو مرتفع هذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية، حيث انتهى الطلاب من اداء الامتحانات في ضوء تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المختلفة التي نوهت عنها وزارة التربية والتعليم السورية.
رابط الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2022 في سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم
وقد اشارت وزارة التربية والتعليم السورية أنه يمكن ان يتم الاستعلام عن نتائج جميع الطلاب الخاصة بالدورة الاولى للعام الدراسي 2022 الخاصة بالبكالوريا في جميع انحاء سوريا من خلال اتباع الخطوات التالية من قبل الطالب مباشرة.
- في البداية يتم الولوج مباشرة الى رابط مفعل وهم الخاص ب موقع وزارة التربية والتعليم السورية حيث ستتاح النتائج للتحميل فور توفرها.
- ومن ثم يحل ان يقوم الطالب بالتسجيل أولاً باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابه.
- ثم يتم ادخال كافة البيانات الخاصة بالطلاب.
- يتم ارفاق الاسم ومن ثم كتابة رقم الاكتتاب بشكل صحيح.
- يتم التحقق من صحة كافة البيانات عبر الموقع والخاصة بالطالب ثم يتم اختيار اظهار النتيجة الخاصة به لتظهر مباشرة عبر الموقع وتتضمن الدرجات والمعدلات الخاصة به في جميع المواد الدراسية المختلفة.
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