نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موريباك نتائج ابريف 2022.. هنـــا معدلات لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية الموريتانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتطر كافة طلاب وطالبات مرحلة ختم الدروس الإعدادية في جميع أنحاء الولايات الموريتانية رسميا في هذا التوقيت وكذلك اولياء الامور الإعلان رسميا من قبل وزارة التربية الوطنية عن اعلان نتيجة امتحانات مسابقة انهاء التعليم المتوسط، وذلك بعدما أنتهى الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الأخيرة في ضوء تطبيق الإجراءات التي اشارت اليها الوزارة، وهي النتائج التي الى ترقب كبير من قبل الكثير من التلاميذ وأولياء الأمور في أنحاء موريتانيا، وذلك بالتزامن مع الاخبار التي تم نقلها عبر وزارة التربية الوطنية، والتي تتضمن أنه من المتوقع أن تقوم وزارة التربية الوطنية بالإفراج عن نتائج “أبريف” أو نتائج مسابقة ختم الدروس الإعدادية خلال الساعات القليلة القادمة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط مباشر الآن بالمعدلات لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية موريباك نتائج ابريف 2022.

لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية موريباك نتائج ابريف 2022

بشكل رسمي قد كشفت وزارة التربية الوطنية بموريتانيا رسميا أن نتيجة مسابقة أبريف 2022 وهي مسابقة ختم الدروس الإعدادية، سوف يتم الإعلان عن طرحها ورفع النتائج رسميا في النصف الأول من شهر يوليو، ومن المتوقع ان يتم الإعلان عن نتائج الطلاب خلال الساعات المقبلة، على ان يتم ذلك بعد موافقة وزارة الانضباط الوطني والإصلاح التعليمي على النتائج في الساعات القادمة، فقد كانت الوزارة قد أعلنت رسميا عن انتهاء جميع أعمال الامتحانات في كافة اللجان الامتحانية خلال الأيام الأخيرة، ويتم في هذا التوقيت المرحلة الأخيرة وهي تقدير الدرجات لكافة الدفاتر الامتحانية الخاصة بالتلاميذ في جميع المواد الدراسية المقررة على الطلاب.

رابط مباشر الآن بالمعدلات لوائح المترشحين لشهادة ختم الدروس الإعدادية موريباك نتائج ابريف 2022.

ويمكن التعرف على نتائج ختم الدروس الإعدادية في جميع أنحاء موريتانيا في هذا التوقيت بسهولة بشكل الكتروني، وذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة التربية الوطنية، حيث يتم اختيار الاستعلام عن النتائج الخاصة بالطلاب، ثم يتم المرحلة الخاصة به، ويتم ادخال الرقم الامتحاني بشكل صحيح ثم يتم اختيار ايقونة استخراج النتيجة مباشرة لتظهر على الفور عبر الموقع.