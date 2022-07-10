900 إعلامى نقلوا مناسك الحج حول العالم

جدة - نرمين السيد - نقل أكثر من 900 إعلامى، يمثلون مختلف الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية ووكالات الأنباء العربية والإقليمية والعالمية، مناسك حج هذا العام 1443هـ؛ لمختلف أقطار العالم وبمختلف اللغات، وبدعم من التقنيات المتطورة التى هيئتها وزارة الإعلام السعودية لتمكينهم من أداء تغطياتهم المباشرة والمصورة ورسائلهم الإعلامية والتقارير الوثائقية بما يرتقى لمكانة هذه الشعيرة الإسلامية.





وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن المواد الإعلامية التى تم نشرها ونقلها عبر هذه الوسائل الإعلامية المشاركة فى موسم الحج تركزت على عكس الصورة الإيمانية والمشاهد الحية التى تعايش معها ضيوف الرحمن مع إبراز مجهودات المملكة فى خدمة ضيوف الرحمن وتكاتف جهود مختلف الجهات المشاركة فى هذا الموسم. وأشارت إلى أن الوسائل الإعلامية أسهمت فى نقل الثقافة وإيصال رسالة الإسلام السامية إلى كافة أقطار الأرض، وتعريف العالم بركن الحج وشعائر الدين الحنيف، وإظهار الرسائل العظيمة للدين الإسلامى من اجتماع لمئات الآلاف من المسلمين فى مكان واحد فى وقت محدد كل عام.

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