الدفاع الروسية: إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، فى بيان اليوم الأحد، "إن مقاتلات (سو-35) الروسية أسقطت 3 مقاتلات أوكرانية، اثنتان من طراز (سو-25) فى مقاطعة خاركوف، ومقاتلتان من طراز (سو-25) و(ميغ-29) فى جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت أن القوات الروسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة لوحدة المدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودع الذخيرة فى مدينة سلافيانسك، وتم القضاء على أكثر من 100 عنصر من القوات الأوكرانية، وتدمير أكثر من 1000 قذيفة مدفعية لمدافع هاوتزر M777 أمريكية الصنع، وحوالى 700 منصة لصواريخ غراد.

واستهدفت القوات الجوية الروسية 17 مركز قيادة، وأربع وحدات من قاذفات صواريخ غراد المتعددة، بالإضافة إلى مخزنى أسلحة مع مدافع هاوتزر أمريكية الصنع M777، كما استهدفت نقاط وحدات المدفعية فى 42 منطقة، بالإضافة إلى القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية فى 143 نقطة.

وفى سياق متصل، أعلن المكتب الصحفى لخدمة الطوارئ الحكومية فى منطقة دونستيك ارتفاع عدد القتلى نتيجة الهجوم المدفعى الصاروخى الروسى على حى سكنى فى تشاسيف يار بمنطقة دونستيك إلى 15 شخصا، مشيرا إلى أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض، فيما يتبقى 30 شخصا، بينهم طفل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا إلى 4 ملايين و667 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى 24 من شهر فبراير الماضى.

وذكر "راديو بولندا" أن البلاد استقبلت أمس السبت، نحو 25 ألفا و300 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 2.734 مليون لاجئ البلاد عائدين إلى أوكرانيا منذ فبراير الماضى، بينهم 27 ألفا و600 شخص أمس.

يذكر أن بولندا مررت فى شهر مارس الماضى مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية فى بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.