الأمم المتحدة: 95 مليار دولار خسائر أوكرانيا منذ الحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - وأكدت الأمم المتحدة، فى تقرير، أن البلاد تضرر فيها 25 ألف كلم من الطرق وأكثر من 300 جسر منذ 24 فبراير، وفق أحدث تقديرات الحكومة الأوكرانية، كما تضررت البنية التحتية الحيوية الأخرى فى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت الخسائر 95 مليار دولار.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أطلقت نداء عاجلا من أجل الوصول إلى المرضى والمصابين المحاصرين فى الحرب فى أوكرانيا، بما فى ذلك "المئات" من ضحايا الألغام الأرضية، و"الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن".

ووفق التقرير: دعا كبار مسؤولى الأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى الفئات السكانية الضعيفة للغاية فى أوكرانيا، لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو جناح تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة، أشار مرارا إلى أن الوصول إلى العديد من الأماكن لا يزال خطيرا للغاية أو محظورا.

من جهته، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، دعمه للجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار أوكرانيا، حيث انطلق مؤتمر فى سويسرا لحشد الدعم لها.

وسلط الأمين العام ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة فى رسالته بالفيديو إلى حوالى 40 من ممثلى الدول وبنك الاستثمار الأوروبى المجتمعين فى "لوجانو" إحدى المدن السويسرية ـ الضوء على الأثر البشرى المأساوى للصراع، فضلا عن التحديات طويلة الأجل.

وأضاف أن "الحرب الروسية فى أوكرانيا حصدت أرواح الآلاف وشردت الملايين قسرا، إن ملايين الأوكرانيين فقدوا سبل عيشهم ويتعرضون لخطر الوقوع فى براثن الفقر والأضرار والدمار الذى لحق بالمنازل، والمدارس والمستشفيات، كل ذلك سيستغرق سنوات عديدة لإعادة بنائه، هذه طريق طويلة، لكن يجب أن تبدأ الآن".