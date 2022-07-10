اليمن : نزوح نحو 33 ألف شخص خلال النصف الأول من العام الجارى

وقالت الوحدة - فى تقرير لها أوردته قناة "اليمن" الفضائية - "إنه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022، تم رصد نزوح 5 آلاف و942 أسرة، بإجمالى 32 ألفا و807 أفراد داخلياً، من 21 محافظة مختلفة، توزعت على 11 محافظة".
وأصبحت محافظة مأرب - وفقاً لتقرير تتبع النزوح الصادر عن الوحدة - الوجهة الأولى للنازحين، حيث استقر فيها 38% من النازحين، فى حين ذهب 40% منهم إلى محافظات الضالع وشبوة وتعز، والـ22% الباقية نزحت إلى محافظات الحديدة وأبين وعدن وحضرموت والمهرة.
وأفاد تقرير تتبع النزوح أن 806 من الأسر (4.572 فرداً) نزحت خلال الفترة من (1 ـ 30) يونيو 2022، من بينها 699 أسرة (4.077 فرداً) نزحت للمرة الأولى، و107 أسر (495 فرداً) نزحت للمرة الثانية.
وخلال نفس الفترة رصدت الوحدة التنفيذية مغادرة 30 أسرة (122 فرداً) مناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 160 أسرة نازحة (696 فرداً) إلى مناطق سكنهم الأصلية.
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