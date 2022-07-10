عاجل- اندلاع حريق بمستودع فى أبوظبى

جدة - نرمين السيد - وقالت شرطة أبوظبى فى تغريدة على "تويتر"، إنه "تم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات". وأضافت أن "الجهات المختصة باشرت عملها لمعرفة سبب الحريق"، مؤكدة على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

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