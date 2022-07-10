نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارامكو تعلُن سعر البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2022 اليوم الاحد 10/7/2022 بنزين 91 وبنزين 95 جميع محطات البنزين في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعرالبنزين فى السعودية لشهر يوليو 2022 الذي يعتبر من أهم الموارد الاقتصادية داخل المملكة العربية السعودية سنكون على موعد مع تحديث تعريتها فى الساعات القليلة المقبلة، حيث يعتبر ثروة البترول من أهم الثروات المستخرجة من الأراضي السعودية والتي تتولى مسؤوليتها شركة أرامكو التي تعمل على التحكم التام على تلك المواد فى تحكم يأتي بدوره بشكل مباشر على أسعار بنزين 91 أو أسعار بنزين 95 فى المملكة العربية السعودية، لذا ننقل لكم آخر تحديثات أسعار البنزين فى السعودية أول بأول

سعر البنزين فى السعودية لشهر يوليو 2022

لم تحدد حتى اللحظة الحالية أسعار البنزين فى السعودية لشهر يوليو حيث من المعروف ان المواعيد الرسمية التي يتم فيها تغيير تعريفة البنزين هو اليوم العاشر الميلادي من كل شهر تخرج في شركة أرامكو السعودية للإعلان بخصوص زيادة تعريفة البنزين او ثباتها او تخفيضها نظراً للاحوال الاقتصادية التي تتعارض مع أسعار البنزين داخل المملكة على ان نلاحظ على غرار الازمة الاقتصادية العالمية ارتفاع تعريفة البنزين فى العديد من البلدان الخليجية كالإمارات العربية المتحدة او الكويت او غيرها من الدول الخليجية نتيجة للارتفاع خام برنت وأسعار النفط والمواد البترولية، مما شكلت تلك الزيادة زيادة اهتمامات المواطنين فى المملكة العربية السعودية جراء التعرف أسعار منتجات البترول والطاقة داخل المملكة العربية السعودية التي لم تعدل أو يتم تغييرها عن أسعار شهر يونيو الماضي فى شكل نعرضه اليكم من خلال الجزء التالي من هذا المقال

احدث اسعار البنزين فى السعودية

نتابع أسعار مشتقات البنزين فى جميع ضواحي المدن السعودية على مستوى بنزين 91 وبنزين 95 او مادة الكيروسين والديزل أو المسال في جميع محطات الطاقة السعودية فى أسعار جاءت بالشكل التالي:-

سعر بنزين 91:- 2.33 ريال سعودي

وصل سعر لتر بنزين 95 إلى 2.18 ريال سعودي

وصل سعر لتر الكيروسين الى 0.81 ريال سعودي

وصل لتر الديزل الى 0.63 ريال سعودي

بينما وصل سعر المسال فى المملكة العربية السعودية الى ما يقرب الى 0.90 ريال سعودي

على ان يتم تطبيق الأسعار السابق لنا ذكرها حتى يتم تعديلها وفقاً لتعديلات شهر يوليو التي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق

مواعيد اعلان اسعار البنزين فى السعودية الجديدة

تبدأ شركة ارامكو بالاعلان والكشف عن اجدد اسعار منتجات البترول والطاقة مساء يوم الغد الذي سيوافق ميلادياً اليوم العاشر من يوليو ثاني ايام عيد الاضحي المبارك، حيث سيتم تحديد مدي اخر تطورات اسعار منتجات البترول والطاقة على شكل سيطبق لمدة شهر من الان اي سيعاد من جديد تعديل اسعار الطاقة فى الشهر الذي يلي فى اليوم العاشر من اغسطس

تحديثات اسعار البنزين فى السعودية 2022 يوليو

بعد ساعات من الان سنصبح على موعد مع الكشف حول احدث اسعار منتجات البترول داخل المملكة العربية السعودية، حيث حالياً يجري العمل على تطبيق الاسعار التي تم الاعلان عنها بناءً على تحديثات شهر يونيو، لذا من المقرر على ان تفصل شركة ارامكو فى اسعار شهر يوليو التي سيجري العمل على تطبيقها اعتباراً من صباح يوم 11 يوليو ولمدة شهر