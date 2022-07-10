نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “17”رابط نتائج البكالوريا الجزائر 2022 موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات bac.onec.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية عن موعد فتح رابط نتائج البكالوريا الجزائر2022، أمام الطلاب الذين خاضوا أمتحانات الفصل الدراسي الثاني رسميا، بعد أن وجدت الوزارة أن هناك قلق من جانب الطلاب لمعرفة النتائج، وأشارت الوزارة أن النتائج شبه جاهزة وخلال الساعات القليلة القادمة، سوف يتم نشرها رسمياً عبر موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، حتى يدخل الطلاب عليه ويسجلون بياناتهم ويخرجون النتائج إلكترونياً، ويمكن للطلاب في اليوم التالي الذهاب إلي مقار مؤسساتهم الدراسة واستخراج كشف بالعلامات، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم طريقة الإستعلام الإلكتروني والموعد الرسمي لظهور النتائج.

موعد إعلان نتائج البكالوريا 2022

أعلنت الوزارة أن النتائج ستعلن يوم 2022/07/17 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة الجزائر في الثانية بالتوقيت العالمي توقيت غرينتش.

رابط نتائج البكالوريا الجزائر

كما هو معلوم فأن موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، هو الموقع المنوط به رفع النتائج ويمكن الطلاب الدخول عليه وأتباع الخطوات التالية لمعرفة نتائجهم.

الدخول على رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات onec.dz .

. أو الدخول مباشراً على رابط البكالوريا bac.onec.dz .

. كتابة رقم التسجيل والرقم السري الموجود أسفل الاستدعاء.

الإجابة على السؤال المطروح.

أخيراً أضغط على أظهار النتيجة.

موقع الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات

هو موقع رسمي تابع لوزارة التربية الوطنية الجزائرية يتم تقديم الخدمات الإلكترونية من خلاله، مثل الإستعلام الإلكتروني عن النتائج، وكذالك تسجيل ألامتحانات من خلاله تم إنشاءه 1989 ميلادي بقرار تنفيذي، يحمل رقم 89-94 يشرف على الموقع مدير عام ويساعده أمين عام.

وزارة التربية الوطنية الجزائر

من أهم الوزرات التي تحظى بالدعم من الحكومة الجزائرية، ويتم توفير كافة الاعتمادات المالية حتى تقوم بواجبها في تقديم محتوى تعليمي متميز، من أجل رفع جودة التعليم في الجزائر وتعمل الوزارة على التحول الرقمي الكامل، في تقديم كافة الخدمات بداية من التسجيل للشهادات حتى استخراج النتيجة.

موقع نتائج البكالوريا الجزائر 2022

يتم الآن تجهيز وتحديث رابط الديوان الوطني للأمتحانات والمسابقات، الذي ستعلن النتائج من خلاله حتى يتحمل الضغط الكبير المتوقع من دخول الطلاب عليه، خاصة مع الدقائق الأولى من إعلان النتيجة.

عداد تنازلي لموعد رفع نتيجة الباك

أعلنت الوزارة في تنبيه للطلاب على أنه في اليوم الأول لإعلان النتائج سوف تكون النتائج مختصرة، وفي اليوم التالي يتم استلام النتائج من مؤسساتهم إن كانو متمدرسين، أو من خلال مديريات التربية إن كانو أحرار، وإلي هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا نرجو متابعي موقع ثقفني، داخل وخارج الجزائر أن نكون وفقنا في تقديم محتوى جيد يرضي قرائنا.