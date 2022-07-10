نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بشرط الاحتياج فقط وهبة من أجل سداد الديون والعلاج الفوري في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم الديوان الملكي السعودي العديد من الخدمات لكافة المتعثرين ماديًا والجهات المستحقة وذوي الدخل المحدود داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتمثل تلك المساعدات في مساعدات علاجية وتعليمه ومادية وإنسانية ومساعدات للزواج وذلك في إطار سعى المملكة العربية السعودية إلى احتواء المواطنين السعوديين والنهوض بهم، حيث يرغب الكثير في معرفة صيغة طلب مساعدة الديوان الملكي حتى يتم تقديم الطلب بشكل صحيح.
دعم مالي الديوان الملكي السعودي
يقدم الديوان الملكي دعم مالي يشبه قروض البنوك للأفراد تماماً ولكن بالتناقض مع الشروط، حيث يقدم الديوان الملكي دعم مالي للمحتاج علي قدر احتياجه وبدون سدا المبلغ وذلك من أجل سداد الديون المتراكمة وسداد أقساط القروض التي حصل عليه المواطن نتيجة ضغوطات ماديةـ وأيضاً للحصول علي العلاج اللازم للغير قادرين علي الشراء، فهناك العديد من الصيغ الرسمية لطلب المساعدة من الملك سليمان بشكل مباشر، ومن أمثلة تلك النماذج ما يلي.
نموذج طلب مساعدة الديوان الملكي
السلام عليكم، أما بعد:
- سمو ولي العهد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أعزه الله، أقدم لك التحية الطيبة.
- أريد أن أخبر سيادتكم بأنني أرسلت هذه الرسالة بعد أن كثرت علي عاتقي الديون وأصبحت لا أستطيع سدادها، فأنا رب أسرة عدد أفرادها (…..) كما أنني أعول والدي ووالدتي المريضة وأنفق على أخوتي الذين لا يجدون مصدر رزق لهم.
- لذلك أطلب المساعدة في سداد ديني الذي قدره (………….) ريال سعودي وذلك لكي ألبي احتياجات عائلتي فكل دخلي لا يكفي لسداد ذلك الدين، وجزاكم الله عن السعودية وشعبها خير الجزاء.
- ومرفق مع هذا الطلب ما يؤكد الحالة من أوراق ومستندات تدل على قدر الدين ومواعيد استحقاقه والدخل الشهري الذي لا يكفي للسداد.
- كتابة الاسم كاملاً، الرقم القومي، محل الإقامة، رقم الهاتف، الرمز البريدي، والبريد الإلكتروني.
- إرسال الطلب الي الديوان الملكي السعودي من خلال البريد السريع الممتاز.
صيغة معروض للديوان الملكي
بدء الخطاب بإلقاء السلام “السلام عليكم ورحمة الله”
- إلى سمو الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين أدام الله بقاءه وأعز وجوده وخيره على المملكة.
- تحية طيبة من عند الله مباركة.
- أقدم إليكم في هذه الرسالة طلب مساعدة مالية ممنوحة من معاليكم لشخصي الفقير بمبلغ (……..) من أجل (…) ذكر سبب طلب المساعدة وهو العجز، فقد داقت بي السبل ولم يبقى لي سوى طرق بابكم، وما أحوجني لإرسال هذه الرسالة سوى عجزي الكامل عن أداء العمل.
- ومرفق كافة الأدلة التي تدل على استحقاقي لهذه المساعدة المادية وجزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء حفظكم الله للمملكة وشعبها.
- وتفضلوا بقبول كامل الاحترام والتقدير.
- كتابة الاسم كما هو في بطاقة الهوية، الرقم القومي، رقم الهاتف، محل الإقامة، الجيميل (البريد الإلكتروني)، تاريخ الإرسال، والتوقيع.
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