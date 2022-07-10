نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443 sbis.hrsd.gov.sa شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول 1443، الذي يعد من الخدمات الإلكترونية الحديثة المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت في السعودية، وهذا النظام جاء ليستهدف الأسر السعودية الذين بحاجة شديدة للاستفادة من خدمات النظام لتزويدهم بالدعم المادي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم الأساسية المستحقة للأسرة والوصول للاستقلال المالي، لذلك سوف نتعرف فيما يلي على خطوات تسجيل الدخول عبر منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو نظام حديث أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي، والتي تستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المالي لتحسين حالتهم المعيشية، وقد وفرت الوزارة هذا النظام الجديد لتسهيل معاملات التسجيل ودراسة الحالات التي تستحق الدعم من النظام الاجتماعي المطور.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية على موقعها الرسمي عن شروط الضمان المطور، والتي يجب توافرها عند التقديم على الضمان المطور والتي جاءت كالتالــــــي:

أن يكون الموظف سعودي الجنسية ومقيم بشكل دائم في المملكة.

وقد يستثنى من شرط الجنسية المرأة الغير سعودية المتزوجة من رجل يحمل الجنسية السعودية.

وكذلك المرأة المطلقة أو الأرملة غير السعودية ولها أبناء سعوديين.

والأبناء للمرأة المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي.

وأيضاً الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والذين يملكون بطاقات التنقل.

كما يجب أن يكون الدخل المحتسب للموظف يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال للموظف و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

ولا يمتلك الموظف أي أصول ذات قيمة باهظة.

بينما يجب أن لا يقيم الموظف في أحد مراكز الإيواء الحكومية التي تكون تحت رعاية الدولة كمراكز الرعاية الاجتماعية والصحية والسجون والمستشفيات وما في حكمها.

ويجب أن يلتزم الموظف بمتطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء وبرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول