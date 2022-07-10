سقوط مقاتلة من حاملة طائرات أمريكية إلى الماء في البحر المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 10 يوليو 2022 05:26 مساءً - أفاد سلاح البحر الأمريكي بسقوط مقاتلة من طراز "F-18"، تابعة للقوات البحرية الأمريكية، الى الماء في البحر المتوسط، من حاملة الطائرات "هاري ترومان"، بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وجاء في بيان صدر، اليوم الأحد، أن الحادث وقع الجمعة الماضية. وقال: "سقطت المقاتلة من طراز "F-18" المسجلة في الجناح الأول لحاملة الطائرات إلى خارج حاملة الطائرات "هاري ترومان" بسبب عاصفة مفاجئة ضربت البحر​​".

وأضاف البيان أن "الحادث وقع في لحظة عندما قامت حاملة الطائرات بإعادة إمداداتها، مشيرا إلى أنه أسفر عن إصابة بحار واحد. وتابع أن حالته الصحية مستقرة الآن ولا يهدد شيء حياته. أما المقاتلة التي سقطت إلى الماء، فقد تم إخراجها منه، وهي جاهزة لمواصلة تنفيذه مهامها الرئيسية".