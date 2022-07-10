نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرامكو تعلن أسعار البنزين الجديدة في السعودية اليوم الأحد 10 يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستعد شركة أرامكو عملاق النفط السعودي، خلال الساعات القادمة في الإعلان الرسمي لأسعار الوقود والبنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية لشهر يوليو 2022، بعد الإنتهاء من عمليات المراجعة والتقييم من لجنة الطاقة والمياه المتخصصة في مراجعة أسعار ومنتجات الوقود بكافة أنواعها في السوق المحلي السوق وفقًا للمراجعة الدورية التي تجري لأسعار منتجات الطاقة في المملكة والتي تعلن في العاشر من كل شهر ميلادي عبر الموقع الرسمي لشركة أرامكو السعودية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم توقعات أسعار البنزين في السعودية وسعر لتر بنزين 95 و92 في السعودية اليوم.

أسعار البنزين الجديدة في السعودية

حالة من الترقب في الشارع السعودي، في إنتظار إعلان أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2022، اليوم الأحد، تزامنًا مع إنتهاء مدة التسعيرة المحددة من لجنة الطاقة والمياه في السعودية، حيث تعلن أسعار الوقود والبنزين الجديدة في العاشر من كل شهر ميلادي على أن يتم التطبيق رسميًا في جميع محطات الوقود وعلى كافة منتجات الطاقة في الحادي عشر من كل شهر ميلادي، وذلك بعد إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة.

سعر البنزين في السعودية يوليو 2022

وتقوم شركة أرامكو السعودية في مراجعة أسعار البنزين صفة دورية شهرية منتظمة ومقارنة أسعار الوقود في السوق المحلي بالتصدير والسوق العالمي، وإعلان الأسعار الجديدة الي يتم تطبيقها وشهدت الفترة الأخيرة رغم إرتفاع أسعار النفط عالميًا، إلا إنه قد قامت الحكومة السعودية بتثبيت أسعار البنزين وكافة منتجات الطاقة في السوق المحلي، بسبب الظروف الإقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم وتحملت فارق الأسعار بعد عمليات المراجعة التي تجري بمعرفة لجنة الطاقة والمياة في شركة أرامكو عملاق النفط السعودي وأحد أهم الشركات العالمية التي تعمل في مجال الطاقة.

أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو 2022

جدير الذكر، أن شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت أسعار البنزين الجديدة في السوق المحلي لشهر يونيو الماضي وتم تطبيقها على كافة منتجات الطاقة وذلك بعد نشر أسعار البنزين الجديدة في الجريدة الرسمية وعلى موقع شركة أرامكو وجاءت أسعار البنزين خلال شهر يونيو الماضي كالتالي:

جاء سعر لتر بنزين 91 بلغ 2.18 ريال سعودي للتر.

جاء سعر لتر بنزين 95 نحو 2.33 ريال سعودي للتر.

جاء سعر الغاز نحو 0.52 ريال سعودي للتر الواحد.

جاء سعر الكيروسين نحو .070 ريال سعودي.

جاء سعر الديزل نحو 0.36 ريال سعودي.

جاء سعر البترول المسال نحو 0.75 ريال سعودي.

ونتابع معكم خلال الساعات القادمة إعلان شركة أرامكو أسعار البنزين الجديدة في السعودية لشهر يوليو 2022 خلال الساعات القادمة ليدأ تطبيقها غدًا الإثنين الموافق 11 يوليو.