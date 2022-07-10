نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “محدث” رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا 2022 moed.sy نتائج التاسع سوريا برقم الاكتتاب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي 2022 بعد أن أعلنت نتيجة البكالوريا أصبح شهادة التعليم الأساسي، والرابط الخاص بنتيجتها من أهم الروابط، التي يتم البحث عليها الآن من قبل أكثر من 317275 طالب وطالبة في جميع محافظات سوريا، أدوا الامتحانات في ظل تشديد ومراقبة صارمة من قبل وزارة التربية السورية، وكانت الوزارة قد أعلنت أن نتائج البكالوريا 2022 الدور الأول، تم الانتهاء من تصحيحها ومترقب رفعها اليوم عبر المواقع الرسمية للنتائج في سوريا، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم للطلاب شرح فيديو لتحميل تطبيق النتائج الرسمي التابع للوزارة، حتى يتمكن الطلاب من تثبيته والدخول عليه فور رفع النتيجة من قبل الوزارة.

تقوم وزارة التربية الآن بعمليات التدقيق والمراجعات النهائية، حتى تخرج النتائج دقيقة ومطابقة للحقيقة ويحصل كل طالب على حقه، ولا يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ، وانتهت الوزارة من كافة أعمال الرصد والتصحيح، والآن تقوم بالمراجعات النهائية حتى يتم نشر النتيجة محوسبة على الموقع، والتطبيق الرسمي التابع للوزارة في أقرب وقت ممكن.

موعد إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022

بلا شك أهم ما يبحث عنه مئات الآف من الطلاب في الصف التاسع الآن، في عموم محافظات سوريا هي موعد رفع النتائج عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية الحديث حتى يتم الإستعلام عنها، وتشير أخبار ليست رسمية أن النتائج ستنشر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك مباشراً، وتحديداً في يوم 16 يوليو الجاري ولكن هذا ليس موعد رسمي ونهائي، ونحن سنتابع موقع الوزارة الرسمي ونوافيكم بموعد النتيجة الرسمي فوزر نشرة.

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي

شهادة التعليم الأساسي هي شهادة أتمام المرحلة الأساسية للتعليم، والتي بعدها ينقل الطالب أو الطالبة إلي التعاليم الثانوي العام أو الشرعي، وتنقسم المرحلة الأساسية إلي قسمين من الأول إلي الصف الرابع مرحلة أولى، ثم المرحلة الثانية وهي الأهم من الصف الخامس حتى الصف التاسع الأساسي، وكان الطلاب قد أنهوا الاختبارات في الإعدادية الشرعية، والبالغ عددهم نحو 6969 طالب وطالبة وفيما يلي طريقة أستخراج نتائج التعليم الأساسي.

أستعلام نتائج التاسع الأساسي سوريا إلكترونياً

الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy. أو تحميل تطبيق النتائج الرسمي التابع للوزارة. تحديد نتائج الصف التاسع الأساسي. تسجيل الاسم ورقم الطالب الإمتاحاني وأسم المحافظة وأسم الأم. النقر على أستعلام أو بحث لتظهر تفاصيل النتيجة في الحال.

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا

كانت وزارة التربية في سوريا قد أعلنت عن قرب إعلان نتيجة التاسع، بعد أن كثفت الوزارة من عملها في الأيام الماضية في عمليات التصحيح، والآن نترقب تفعيل رابط نتائج البكالوريا 2022 والتصحيح في جميع المراكز الخاصة بالتصحيح ومتابعة يومياً من قبل السيد الدكتور وزير التربية السورية دارم طباع، والسادة المسئولين بالوزارة وأعلن أن موقع وزارة التربية الرسمي، هو الموقع الخاص بالاستعلام الصحيح.

وزارة التربية السورية