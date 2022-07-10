نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز موعد تطعيم أطفال بوزارة الصحة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد تطعيم أطفال، حيث تعد هذه الخدمة من الخِدْمَات الإلكترونية الهامة التي توفرها وزارة الصّحة بالمملكة العربية السُّعُودية، وتعد خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا قبل الذَّهاب إلى أي من المراكز الصحيّة المتواجدة في المملكة، ما دفع بالعديد من المواطنين إلى التساؤل عن الطريقة والآلية المعتمدة من أجل حجز المواعيد، ومن بين هذه المواعيد الحجز موعد تطعيم الأطفال، حيث يتم الحجز بشكل إلكتروني سريع قبل التوّجه إلى أحد المراكز الصحيّة القريبة من كل شخص بكل مدينة علي حدة، التي لها نشاط التطعيمات التي تكون مناسبة للأطفال، وعبر خطوات إلكترونية تم توضيحها من وزارة الصحة، إليكم طريقة حجز موعد تطعيم أطفال.

حجز موعد تطعيم أطفال

يمكن التعرف علي طريقة حجز موعد تطعيم أطفال عبر الموقع الإلكترونيّ التابع لوزارة الصحة السّعودية، ويتم ذلك باتباع الخطوات التاليّة:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني التالي: وزارة الصحة السُّعُودية.

تحديد الاختيار لقسم الخِدْمَات الإلكترونية المتوفر بالموقع.

تحديد الدخول من (خِدْمَات الأفراد).

النقر علي تبويب (خدمة مَوعد).

الضغط علي (ابدأ الخدمة).

تسجيل الدخول للخدمة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالإمكان المحدد لها ذلك.

النقر على أيقونة (دخول).

يجب أن يتم اختيار (خدمة تَطعيم).

تحديد مكان الإقامة والمركز الطبي الذي يرغب ولي الأمر في تلقي الخدمة من خلاله.

تحديد الموعد المناسب من بين المواعيد المتوفرة في المنصة.

وأخيرا يتم الضغط علي تأكيد حَجز المَوعد.

حجز مواعيد تطعيمات الأطفال من الهاتف

سهلت وزارة الصحة خدمة حَجز المواعيد الخاصة بتَطعيم الأطفال عن طريق الهاتف، ويتم ذلك من خلال الاتصال على مركز خدمة العملاء المخصص لحَجز المواعيد لتطعيمات الأطفال، علي أن يتم الاتصال علي الرّقم التالي (937)، وبعد ذلك يستطيع الجميع التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء التابعين لوزارة الصحة، والتعرف على جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بحجز المواعيد، ومعرفة أوقات العمل الرسميّة من أجل تلقي التطعيمات الخاصة بالأطفال السعوديين أو من أبناء الأفراد المقيمين داخل المملكة العربية السُّعُودية، وقد أشارت وزارة الصحة بأن خدمة حجز المواعيد متاحة أيضاً عبر تطبيق مَوعد المتاح علي جميع الأجهزة الذّكيّة.