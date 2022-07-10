نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Aramco سعر البنزين الجديد في السعودية || أسعار لتر الوقود الجديدة وفقاً لتحديث شهر يوليو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر البنزين الجديد في السعودية، يتصدر عمليات البحث في الآونة الاخيرة من قبل أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية البحث عن سعر البنزين الجديد في السعودية الخاصة بشهر يوليو، ويأتي ذلك بسبب توافق اليوم المخصص لإعلان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين يتوافق مع إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي والخاص، لكن قد تم الاعلان ان الاسعار الخاصة بالبنزين من المقرر أن تصدر في المواعيد المحددة لها، وذلك لأن محطات البنزين لا تأخذ اجازات خلال عيد الاضحى، لكن الاجازات الخاصة بها تكون بناءًا على تبادل العُمال العاملين.

سعر البنزين الجديد في السعودية

من المقرر أن يتم طرح سعر البنزين الجديد في السعودية لشهر يوليو 2022 في يوم الاحد القادم الموافق يوم 10 يوليو 2022، حيث ان الاسعار الجديدة الخاصة بالبنزين يتم طرحها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم طرح الاسعار الجديدة في يوم الاحد في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ليبدأ العمل بالأسعار الجديدة صباح يوم الاثنين الموافق يوم 11 يوليو 2022، وذلك بعد إجراء التحديثات الشهرية اللازمة والتعرف على سعر النفط العالمي بالاضافة إلى سعر الدولار، ومن الجدير بالذكر ان الاسعار في شهر يوليو 2022 الجاري من المقرر ان لا تتغير كثيرًا عن الشهر الماضي، وذلك بسبب ثبوت سعر الدولار بالاضافة إلى سعر النفط العالمي ايضًا، على ان تطرح شركة أرامكو كافة التفاصيل الخاصة بأسعار البنزين خلال الساعات القليلة القادمة ليبدأ تطبيقها في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

توقعات سعر البنزين الجديد في السعودية

من المقرر أن يصدر سعر البنزين الجديد في السعودية بعد يومين من الآن، لكن قد صدرت بعض التوقعات من المسؤولين بناءًا على اسعار البنزين في شهر يونيو 2022 الماضي، حيث أن التوقعات الخاصة بسعر البنزين قد جاءت مثل الآتي:

المنتج السعر بنزين 91 2.15 ريال سعودي للتر بنزين 95 2.30 ريال سعودي للتر ديزل 0.50 ريال سعودي للتر الكيروسين 0.60 ريال سعودي للتر غاز البترول المسال 0.70 ريال سعودي للتر.

ساعات قليلة وتصدر الاسعار الجديدة لمشتقات الوقود في المملكة العربية السعودية، ولذلك قد بدأ الآلاف من المواطنين في السعودية بالبحث عن الاسعار الجديدة والتساؤل عن توقعات الاسعار، حيث يودون التعرف على ما اذا كانت الاسعار سترتفع ام ستنخفض ام ستقبى مستمرة، هذا وسوف نتعرف على الاسعار الجديدة فور اعلانها في الساعات القادمة فتابعونا لتتعرفو على المستجدات.