العالم اليوم - ماذا استنشق من الزجاجة البيضاء؟.. جوكوفيتش يعلق على الفيديو

انتم الان تتابعون خبر ماذا استنشق من الزجاجة البيضاء؟.. جوكوفيتش يعلق على الفيديو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 04:18 مساءً - بعد انتشار الفيديو الذي وثق قيامه باستنشاق شيء كان في زجاجة بيضاء، خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون للتنس الجارية حاليا، علق فيديو على طبيعة تلك المادة، رافضا الكشف عن التفاصيل.

وخلال البطولة، شوهد لاعب التنس الصربي وهو يستنشق محتوى زجاجة بيضاء في منتصف المباريات، مما أدى إلى انتشار الكثير من التكهنات بين المشجعين والصحفيين.

وما زاد من حدة الأسئلة، أن نوفاك جوكوفيتش أشار لمدربه بيده قبل أن يستنشق المادة، فيما بدا وكأنه يسأله عما إذا يستنشقها أم لا.

وقال جوكوفيتش إن الزجاجة البيضاء الغامضة، التي كانت بحوزته خلال بطولة ويمبلدون 2022، مليئة بـ"جرعة سحرية".

وتعليقا على ذلك، قال: "إنها جرعة سحرية، هذا كل ما يمكنني قوله"، وتابع: "ستعرفون كل شيء عن ذلك قريبا، لكن في الوقت الحالي لا يمكنني التحدث عنه".

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، أن "الجرعة السحرية" هي في الواقع مسحوق يقبل عليه الكثير من الرياضيين الذين يتناولون مكملات طاقة غير مخلوطة.

وعادة ما يتم دمج المسحوق بالماء، ويعمل على تجديد الكربوهيدرات بسرعة، عندما تحتاج مستويات الطاقة إلى البقاء مرتفعة أثناء التدريبات الرياضية المكثفة.

ومن المعتاد أن يتناول نجوم التنس المشروبات والوجبات الخفيفة عالية التغذية، في منتصف المباريات، لكن من غير المعروف لماذا يستهلك جوكوفيتش المسحوق بمفرده.

يشار إلى أن نهائي ويمبلدون 2022 قد يكون فرصة جوكوفيتش الوحيدة للفوز ببطولة كبرى هذا العام، مع فوز رافائيل نادال بـرولان غاروس وبطولة أستراليا المفتوحة، إذ من غير المرجح أن يظهر الصربي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة بسبب موقفه الرافض للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.