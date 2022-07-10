استقالة وزير الاستثمار السريلانكى إثر الاحتجاجات الأخيرة

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دايلى ميرور" السريلانكية، أن هذا القرار جاء نتيجة الاحتجاجات العارمة التى تجتاح البلاد منذ أمس الأول مطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس مقر رئاسة الجمهورية فى فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا. يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.