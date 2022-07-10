جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "دايلى ميرور" السريلانكية، أن هذا القرار جاء نتيجة الاحتجاجات العارمة التى تجتاح البلاد منذ أمس الأول مطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا.
وكان آلاف من المحتجين قد اقتحموا أمس مقر رئاسة الجمهورية فى فورت وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.
وتمر سريلانكا بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها. إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا. يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقالة وزير الاستثمار السريلانكى إثر الاحتجاجات الأخيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.