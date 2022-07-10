بدون كفيل 20,000 بالتقسيط على 36 شهر للسعودي والمقيم

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عمر شويل - جدة من خلال مقالنا اليوم سوف نعرض لكم أفضل العروض التمويلية الميسرة المقدمة للمواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة حيث نجحت الشركة في السنوات السابقة في تقديم التمويل الشخصي بمزايا يطلبها العديد من العملاء حيث وفرت شركة اليسر التمويل بأقساط مميزة ومريحة حتى ثلاث سنوات كما حققت نجاحاً كبيراً بين الشركات التمويلية المنافسة في السعودية.

بدون كفيل 20,000 بالتقسيط على 36 شهر من اليسر للتمويل

20,000 ريال سعودي فوري اونلاين يتمكن الحصول عليه كافة المواطنين السعوديين وأيضاً المقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية وكذلك التمتع بأهم المزايا التي توفرها شركة اليسر للتمويل ومن بين تلك المميزات ما يلي

يتميز تمويل شركة اليسر بأن المتقدم يحصل على مبلغ تمويلي ربما يصل قيمة إلى 20,000 ريال.

كذلك يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى ضامن عند طلب التمويل.

يتميز أيضاً أن المواطن السعودي يستطيع أن يحصل على مبلغ تمويل يصل إلى 20 ألف ريال.

العميل المقيم يستطيع أن يحصل على مبلغ تمويلي بقيمة ربما تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي دون الحاجة إلى كفيل.

أيضاً يحصل العميل المتقدم على التمويل دون أي رسوم إدارية.

كما يتميز تمويل شركة اليسر بأنه لا يحتاج إلى أى أجور وكالة.

يستطيع أيضاً العميل من سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة لمدة زمنية تصل إلى 36 شهر.

أهم شروط طلب تمويل شركة اليسر بالمملكة العربية السعودية

جميع العملاء الراغبين في طلب تمويل شركة اليسر بالسعودية لابد من توافر عدد من الشروط التي حددتها شركة اليسر للتمويل لكى يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل الشخصي ومن بين تلك الشروط ما يلي

اشترطت شركة اليسر للتمويل أن يكون المتقدم السعودي وأيضاً المقيم عمره لا يقل عن 22 عام ولا يتجاوز 60 عام.

كما اشترطت شركة اليسر للتمويل أن يكون الراغب في طلب التمويل لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال.

اشترطت أيضاً شركة اليسر للتمويل أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر.

رابط طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للتمويل

يتمكن المتقدم من طلب التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للتمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر للتمويل ثم الدخول على تمويل الأفراد ثم الدخول على طلب التمويل الشخصي وإدخال البيانات المطلوبة لطلب التمويل.