نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الدوام بعد عيد الاضحى 1443 في القطاع العام والخاص والبنوك “جديد” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على موعد الدوام بعد عيد الاضحى 1443، والذي زاد االبحث عنه من قبل السادة والسيدات المواطنين والمقيمين من العاملين داخل المملكة العربية السعودية، حيث كانت بداية إجازة عيد الأضحى المبارك منذ أيام قليلة، وهذا في القطاع العام (الدوائر الحكومية)، والقطاع الخاص والبنوك، ومن أهم ما يشغل بال العاملين هو موعد انتهاء الاجازة، وهذا حتى يستطيعوا ترتيب حياتهم، وسنتابع معكم كافة التفاصيل المتعلقة بعودة العمل في كافة القطاعات، فتابعوا معنا.

إجازة عيد الأضحى 1443

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قبل اجازة العيد عن التفاصيل الخاصة بها، وحقوق العاملين، حيث نصت على أن اجازة عيد الأضحى المبارك ستكون مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العالمين، وهذا كان سواء في القطاع العام أو القطاع الخاصة، ومن لا يلتزم بذلك من أصحاب الأعمال يعد مخالفا لقانون العمل السعودي.

وفي حالة اذا قام صاحب العمل لديك باقتتطاع جزء من راتبك بسبب الإجازة في عيد الأضحى، فيمكنك التواصل مع خدمة عملاء الوزرة على الرقم 19911 للاستفسار حيال هذا الأمر، وكيف يمكنك تقديم شكوى والحصول على حقك، وتتيح أيضا الوزارة في موقعها الرسمي خدمة تقديم الشكاوى وهذا عبر الرابط hrsd.gov.sa.

موعد الدوام بعد عيد الاضحى

وأما بالنسبة لموعد عودة الدوام، فسنتابع معكم في الأسطر القليلة القادمة كافة التفاصيل بخصوص موعد عودة دوام الموظفين الحكومي، ومتى تنتهي الإجارو للقطاع العام والخاص، فتابعوا معنا كافة التفاصيل:

بداية الدوام بعد عيد الاضحى في القطاع الحكومي

وأما بالنسبة للدوائر الخاصة ب الحكومة، فقد بدأت الاجازة الخاصة بهم قبل القطاع الخاص والقطاع البنكي، حيث إن موعد بدءها وانتهائها كالآتي:

بدأت في الدوائر الحكومية بدءا من يوم 5 ذي الحجة 1443 ، والموافق ميلاديا 4 يوليو 2022.

وتستمر العطلة لموظفي القطاع الحكومي بالمملكة لمدة 9 إيام كاملة.

ويعود الدوام من يوم الأربعاء الموافق 14 ذو الحجة 1443، والموافق ميلاديا 13 يوليو 2022.

متى تنتهي الاجازة في القطاع الخاص

وأما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد بدأت اجازتهم بعد القطاع الحكومي بحوالي 5 أيام، إليكم التفاصيل:

ابتدت اجازة الموظفين من المقيمين والمواطنين في القطاع الخاص من يوم الجمعة 9 ذو الحجة 1443، والموافق 8 يوليو 2022.

وتستمر الاجازة الخاصة بهم لمدة 4 أيام تقريبا.

حيث يبدأ الدوام الخاص بهم بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 13 ذو الحجة 1443، والموافق ميلاديا 12 يوليو.

موعد العودة في البنوك في المملكة

وأما بالنسبة لموعد عودة الدوام في القطاع البنكي، فيهتم به موظفي البنوك المختلفة والغير موظفين ايضا، حيث يوجد عشرات المواطنين الذي ينتظرون فتح البنك لعمل المعاملات البنكية الخاصة بهم، وتفاصيل اجازة البنوك في المملكة كالآتي: