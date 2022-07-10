نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة توظيف وزارة الصحة السعودية تسجيل دخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة توظيف وزارة الصحة، حيث تعد هذه المنصة من المنصات الهامة التي تتبع وزارة الصحة في المملكة العربية السُّعُودية، وتعمل المنصة علي توفير فرص للتوظيف في مجال الصحة يتم الإعلان عنها من جانب المنصة، حيث يستطيع المتقدم التسجيل في بوابة التوظيف طوال أيام العام، وفي حالة الإعلان عن الوظائف يستطيع التقديم عليها وتسجيل الرغبات الخاصة به وفق التخصص الوظيفي المعلن عنه، وبعد ذلك يتم اتباع الإجراءات المتبعة وفق النظام الذي توفره وزارة الصحة، ويتم تقديم طلبات التوظيف بشكل آلي دون الذَّهاب إلى مقرات العمل التابعة للوزارة، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل الإلكترونية في منصة توظيف وزارة الصحة.

منصة توظيف وزارة الصحة

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية التسجيل والدخول إلى منصة توظيف وزارة الصحة والتعرف علي الفرص الوظيفية المتاحة بالمنصة، ويتم ذلك بهذه الخطوات:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية من الرابط التالي: بوابة التوظيف.

النقر للدخول إلى قسم الخِدْمَات الإلكترونية.

اختيار (خِدْمَات الوظيف) من بين الخِدْمَات المتاحة بالمنصة.

النقر علي (التسجيل على بوابة التوظيف​).

تطلب المنصة تسجيل عدد من البيانات الواجب تسجيلها بشكل صحيح مثل الاسم كاملاً والمؤهل الدراسي وعام التخرج ورقم الجوال والبريد الإلكتروني والتخصص الوظيفي الذي يرغب بالتسجيل به وغيرها من البيانات الأخري.

النقر علي تسجيل الحساب في البوابة التوظيفية التابعة لوزارة الصحة.

وبذلك يستطيع أي مستفيد أن يتابع كلّما هو جديد بشأن الوظائف الجديدة في القطاع الصحي داخل الأراضي السُّعُودية.

وزارة الصحة تسجيل دخول

بإمكان جميع المستفيدين من خِدْمَات وزارة الصحة داخل الأراضي السُّعُودية تسجيل دخول المنصة الإلكترونية التي تتبع الوزارة، علي أن يتم تسجيل دخول المنصة بهذه الخطوات: