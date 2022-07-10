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عمر شويل - جدة كيف اشوف شهادتي في منصة مدرستي التعليمية ؟ حيث تعتبر منصة مدرستي الإلكترونية هي أشهر منصة إلكتروني يتم استخدامها من قل الطلاب بالمملكة العربية السعودية حيث يتم تدريس جميع الطلاب على تلك المنصة والحصول على نتاج الاختبارات ونتائج نهاية العام. وسنقوم هنا بتقديم طريقة الحصول على النتاج من خلال المنصة عندما تتاح النتاج من قبل الوزارة التربية والتعليم المملكة العربية السعودية.

كيف اشوف شهادتي في منصة مدرستي التعليمية 1444

تعتبر منصة مدرستي الخاصة بالطلبة في المملكة العربية السعودية من اهم المنصات التعليمية في السعودية وذلك لتسهيل عملية استخراج الشهادة ومعرفة النتيجة الخاصة بالطالب وذلك من خلال موقع المنصة الرسمي وسوف نقوم بالتعرف على منصة مدرستي التعليمية وكيفية استخراج الشهادات ورؤيتها من على منصة مدرستي وطباعة الشهادات للطالب وتتم هذه العملية إلكترونيا على منصة مدرستي الخاصة من خلال الأنترنت.

منصة مدرستي التعليمية

تعد منصة مدرستي منصة سعودية إلكترونية لاستخدامهما في التعليم عن بعد وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم واعتمدت المنصة في 9 / 3 / 2020 م واعتمادها على مستوى المملكة وتعمل منصة مدرستي التعليمية من خلال الرابط بتطبيق توكلنا وحساب مايكروسوفت وقد اصبح الكثير من الطلاب في السعودية من استخدام هذه المنصة لمواجهة الفيروس

كيف اشوف شهادتي في المنصة التعليمية 1444

وفرت منصة مدرستي للطالب السعودي رؤية شهادته الخاصة به باستمرار وسهولة ومتابعة الدرجات الخاصة في الفصل الدراسي الأول وقد وفرت المنصة بعض الخطوات لمعرفة كيف اشوف شهادتي في منصة مدرستي التعليمية وهي كالتالي

الذهاب إلى موقع منصة مدرستي التعليمية عبر الأنترنت.

الضغط على تسجيل الدخول لحساب الطالب.

ثم كتابة البريد الإلكتروني للطالب.

ثم كلمة المرور.

الضغط على مفتاح تقويم الطالب.

الضغط على شهادة الفصل الدراسي الثاني.

ثم رؤية المعلومات وهي.

اسم المدرسة الخاصة بالطالب / تاريخ النشر / الحدث / الملفات / الفصل الدراسي للطالب / ملف نتائج الطالب.

ثم فتح ملف pdf بالترتيب الأبجدي.

ثم البحث عن الشهادة.

ثم تحميل الشهادة.

ثم حفظ نتيجة الطالب.

ثم طباعة الشهادة بالنتيجة للطالب.

كيف اطلع شهادتي من نظام نور 1444

كيف اشوف شهادتي في نور يساعد نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية على وصول الطالب إلى خدمات إلكترونية داخل المملكة ومعرفة كيف اشوف شهادتي في منصة مدرستي التعليمية الخاصة بالفصل الدراسي الأول ولمعرفة الدخول إلى نظام نور التعليمي ومعرفة الشهادة والنتيجة للطالب من خلال ولي الأمر بالطرق التالية:

الذهاب لنظام نور التعليمي.

ثم الدخول على حساب ولي الآمر وذلك عبراسم المستخدم / كلمة المرور / رمز التحقق

الضغط على مفتاح الفصل الدراسي الأول.

الضغط على بحث.

الضغط على صفحة المعلومات للطالب.

ثم اختيار التقارير.

ثم الضغط على إشعار النتيجة.

ثم رؤية شهادة الطالب.

ثم تحميل شهادة الطالب.

ثم طباعة الشهادة للطالب.

ونكون بذلك قدمنا للطالب كيفية الدخول على المنصة وكيفية اطلع شهادتي منها كيف اشوف شهادتي في منصة مدرستي التعليمية وكيفية اطلع شهادتي من نظام نور التعليمي في المملكة العربية السعودية للتيسير على الطالب السعودي.