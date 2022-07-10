بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 للقطاعين الحكومي والخاص السعودية

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عمر شويل - جدة بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي والخاص بالمملكة العربية السعودية نوضح تفاصيل نهاية إجازة الحج 2022. التي تعد من أكثر الاستفسارات مع قرب نهاية أيام عيد الأضحى المبارك 1443.

حيث وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين تويتر. من المشار إليه أن آخر أيام عيد الأضحى المبارك 2022 يكون يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022. لذلك سنوافيكم تفاصيل بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443.

بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 للقطاع الحكومي والخاص

كشفت وزارة الموارد البشرية عن موعد استئناف العمل بجميع القطاعات المختلفة بالمملكة العربية السعودية.

وان العودة للعمل بالمؤسسات تكون مع نهاية آخر يوم للعطلة الممنوحة للموظفين. وبناءً على ذلك تكون بداية الدوام بالقطاعين الحكومي والخاص على النحو التالي:

عودة جميع العاملين والموظفين بجميع المؤسسات والقطاعات، يوم الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022. الموافق 14 ذو الحجة 1443.

بداية الدوام بعد عيد الأضحى 2022 السعودية

من الجدير بالذكر ان جميع الدوائر الحكومية بالمملكة العربية السعودية تستأنف العمل، في صباح يوم 14 ذو الحجة 1443 وهو يوم الأربعاء والتالي لآخر يوم أجازه لعيد الأضحى المبارك.

ومن خلال ذلك يكون الموظفين بالقطاع الحكومي تحصلوا على إجازة رسمية مدتها 9 أيام وكانت بدايتها يوم 5 ذي الحجة 1443.

بدء دوام البنوك بعد اجازه عيد الأضحى 1443

بالإضافة الي ما سبق ذكره فان البنوك بالسعودية تستأنف عملها بعد العطلة الرسمية للعيد. يوم الأربعاء 13/7/2022.

وقد تم منح البنوك عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443، وبذلك تكون إجازة العاملين والموظفين بالبنوك مدتها 6 أيام.

ومن جهة أخرى سمح البنك المركزي السعودي لبعض البنوك بفتح العمل لجميع الفروع. لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

إجازات عيد الأضحى 1443 السعودية

من خلال السابق ذكره نوضح تفاصيل عطلات عيد الأضحى المبارك لجميع القطاعات والمؤسسات بالمملكة العربية السعودية. والتي تم نصها على النحو التالي:

تم بدء عطلة جميع العاملين بالقطاع الحكومي يوم 5 ذي الحجة 1443 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة 1443.

بداية إجازة القطاع الخاص كانت مع بدء يوم عرفة الموافق 9 ذي الحجة 1443. وتستمر بالمثل حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة 1443.

البنوك السعودية تم بدء الإجازة بها يوم 7 ذي الحجة وتستمر العطلة حتى نهاية يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة 1443. وتم استثناء بعض البنوك من العطلة.

وبذلك يتوضح أن بداية الدوام بعد عيد الأضحى 1443 بجميع مؤسسات وقطاعات المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء الموافق 14 ذي الحجة 1443.