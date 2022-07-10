طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل10 الآف

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عمر شويل - جدة مساعدة مؤسسة زايد الخيرية هي أحد الخدمات التي توفرها المؤسسة للمواطنين الإماراتيين، بجانب مجموعة من الخدمات والمساعدات الأخرى، التي تحرص على تقديمها، حيث تعد مؤسسة زايد واحدة من أكبر المؤسسات الموجودة في دولة الإمارات العربية، حرصاً منها على تقديم العون والدعم لمن يحتاج، ورغبة منها إلى تحقيق التكافل الاجتماعي للشعب الإماراتي.
طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية بكل سهولة في 3 دقائق تصل ل10 الاف
مساعدة مؤسسة زايد الخيرية
تحرص مؤسسة زايد الخيرية التي قام بتأسيسها محمد آل نهيان على تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة للشعب الإماراتي الشقيق، رغبة في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين في الإمارات، والتأكد من حصول المواطنين على احتياجهم بشكل إنساني، وقد وضعت المؤسسة مجموعة من القواعد التي يجب على المواطنين اتباعها للحصول على ما يرغبون به من مساعدة.
أعمال مؤسسة زايد الخيرية
هناك الكثير من الخدمات المتنوعة التي تحرص مؤسسة زايد على تقديمها للمواطنين، لسد احتياجاتهم المختلفة، ومن أبرز تلك الأعمال ما يلي:
- قامت بإنشاء مجموعة كبيرة من المستشفيات وعلى رأسهم أكبر مستشفى تم إقامتها في الإمارات، كما تهتم بإنشاء المساجد.
- حرصت على ترميم بعض الجسور القديمة مثل جسر الشيخ زايد.
- حرصت على تقديم مجموعة من المساعدات المالية الشهرية، لجميع المواطنين الحجيج لبيت الله الحرام.
- قامت بتأسيس بعض المستشفيات داخل باكستان.
- قررت مؤسسة زايد الخيرية على تقديم بعض المساعدات المالية لبعض الدول العربية الشقيقية، ومن بينهم جمهورية مصر العربية.
- تهتم بتقديم بعض الدعم المادي، لبعض الدول الفقيرة التي بحاجة إلى الدعم.
طرق طلب المساعدة من مؤسسة زايد الخيرية
أتاحت مؤسسة زايد الخيرية تقديم بعض المساعدات والخدمات للمواطنين من خلال اتباع بعض الخطوات التي تتجسد فيما يلي:
- تسجيل الدخول إلكترونياً إلى الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسة من خلال رابط مؤسسة زايد الخيرية .
- يجب على المواطن إنشاء حساب له في حالة عدم توافر حساب شخصي له عبر الموقع.
- البحث عن نوع الخدمة التي يريدها، والنقر عليها سواء كانت تلك الخدمة طبية، أو صحية، أو تعليمية.
- إدخال جميع المعلومات التي يريدها الموقع من المواطن بشكل صحيح.
- الانتظار حتى يتم قبول الطلب وانتظار اتصال المؤسسة.
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