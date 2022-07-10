موعد صرف حساب المواطن الدفعة 56 لشهر يوليو 2022 للمستحقين في السعودية

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن لشهر يوليو 2022 للمستحقين في السعودية حيث تزداد التساؤلات من المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد نزوله حيث يتم إيداع الدفعة 56 خلال الساعات القليلة المقبلة ليستفيد بها أصحاب المعاشات حساب المواطن برامج هادف يقدم الدعم للمواطنين من أصحاب الظروف الصعبة من المطلقات والأرامل والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والأسر بدون عائلة ويتم تحديد قيمة الدعم المستحق للمواطن من خلال كم عدد أفراد الأسرة وما هي الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسرة.

موعد نزول صرف حساب المواطن شهر يوليو

يبحث المواطنين عن تاريخ صرف حساب المواطن لشهر يوليو تقسيط 56 وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عن تاريخ الصرف من حساب المواطن حيث سيكون في يوم عشرة من كل شهر كالمعتاد أي أن الدفعة الجديدة 56 سيتم صرفها من حساب المواطن يوم الأحد الموافق الموافق 11 ذي الحجة 1443 هجرية والجديد الواقع يوم صرف الدفعة من حساب المواطن يوم السبت سيتم تأجيل الصرف إلى يوم الأحد 10/7/2022 .

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

الدخول إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني.

اختر من الصفحة الخدمات الإلكترونية.

وبعد اختر الاستعلام عن الأهلية.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

يتعين عليك كتابة رقم التحقق البشري.

ثم الضغط على زر الاستعلام.

كيفية التواصل مع برنامج حساب المواطن

يمكن التواصل مع برنامج حساب المواطن خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبرنامج كالاتي:

من خلال خدمة صورتك مسموع وهي خدمة متوفرة على مدار اليوم حتى في أيام الاجازات الرسمية.

أو من خلال الاتصال على رقم 19912 يتم التواصل مع احد ممثلي خدمه العملاء للرد على استفسارات وتساولات خاصة بالمواطنين.

الشروط المطلوبة لاستحقاق حساب المواطن

من قبل وزارة الموارد البشرية حددت بعض من الشروط التي يجب توافرها للحصول على حساب المواطن ومن ابرز هذه الشروط النقاط التالية: