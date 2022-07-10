نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر iPhone 14 Pro Max‎ أيفون 14 برو ماكس أسعار الأيفون في جميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع مؤشرات البحث عن الإصدار الجديد من شركة أبل الأمريكية وهو آيفون 14 برو ماكس، الذي يعد واحداً من الهواتف الذكية عالية الجودة والتقنية والمواصفات، والتي يريد العديد من عملاء أبل تحديداً في التعرف عليه عن قرب، خاصةً أنه يمتاز بالعديد من المميزات التي أعلنت عنها الشركة المنتجة، وفي السطور القادمة نتعرف أكثر على سعر ومواصفات آيفون 14 برو ماكس.

مواصفات وسعر هاتف أيفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max‎ أسعار الأيفون في جميع الدول

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

يحتوي هاتف آيفون 14 برو ماكس على عدد كبير من المواصفات العامة، والتي يهتم العميل بالبحث عنها، منها:

المستشعرات التسارع. البارومتر. البوصلة. جيروسكوب. التقارب. انواع الحماية كلمة السر، والرقم السري. النمط. التعرف على الوجه. مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة. مقاومة الماء والغبار يقاوم هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد الماء والغبار بمعيار يصل IP68 (مقاومة الماء تبلغ 6 أمتار و30 دقيقة تحت الماء). محتويات علبة الجهاز جهاز آيفون 14 برو ماكس. كابل USB. دبوس إخراج الشرائح. وظائف أخرى المساعد الشخصي Siri. تقنية النطاق العريض UWB. خاصية Apple Pay.

مميزات ومواصفات آيفون 14 برو ماكس

يحتوي هاتف آيفون 14 برو ماكس على عدد من المميزات والمواصفات الهامة، ومنها:

الشاشة: يتميز الهاتف بشاشة كبيرة بحجم 6.7 بوصة، وهذه الشاشة تغطي معظم واجهة الجهاز مع الثقب الخاص بالكاميرا الأمامية في أعلى وسط الشاشة. تحديث الشاشة: يدعم معدل يبلغ 120 هرتز. الهاتف يأتي مدعوم بشاشة Super Retina XDR OLED بدقة 1284× 2778 بكسل (+FHD). الكاميرا: الهاتف مدعوم بثلاث كاميرات بدقة تبلغ جميعها 12 ميجابيكسل، وهي تدعم تصوير الفيديو بدقة 4k. دقة الكاميرا الأمامية تبلغ 12 ميجابيكسل وفتحة العدسة F/2.2. الرام: ذاكرة الوصول العشوائي تبلغ 6 جيجابايت. معالج الهاتف: هو معالج Apple A16 Bionic بدقة تصنيع 4 نانومتر. شبكات الهاتف: يدعم شبكة 5G وهي شبكة اتصالات الجيل الخامس الحديثة والتي قد تصل سرعتها إلى 3.7 جيجابايت. مقاومة الماء والغبار: يبلغ معيار مقاومة الماء والغبار في الهاتف IP68. الشحن السريع: يدعم الهاتف الشحن السريع للبطارية بقوة تصل إلى 20 وات. مستشعر بصمة: يزود آيفون 14 برو ماكس بمستشعر بصمة الأصابع الذي يأتي مدمجاً في الشاشة.

سعر آيفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يبلغ سعر آيفون 14 برو ماكس حوالي 1200 دولار أمريكي، وتشتمل علبة الهاتف على جهاز iPhone 14 pro max، وكابل توصيل USB، وعلبة الهاتف مشمول معها الضمان.