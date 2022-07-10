جدة - نرمين السيد - أكد الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على مواصلة العمل على خدمة مكة المكرمة، مشيرا إلى أن السعودية تبذل جميع جهودها لخدمة الحجاج.





وقال أمير منطقة مكة فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، إننا نثمن جهود المتطوعين فى خدمة الحجاج، مضيفا أن مكة المكرمة مفتوحة لأى مسلم راغب فى الحج. وتابع بالقول، نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية فى العالم الإسلامى، مضيفا أن السعودية لم تدخر جهدا فى تطوير مكة، إلا أن مشروع التطوير يتطلب تضافر كل الجهود. وكان أول وفود حجاج هذا العام قد أدى أمس السبت، طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات داخل المسجد الحرام، التى فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيصل: نسعى لتحويل مكة إلى أول مدينة ذكية فى العالم الإسلامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.