الاتحاد الأوروبى يحيى الذكرى الـ27 للإبادة الجماعية فى البوسنة والهرسك

جدة - نرمين السيد - أحيى الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد، الذكرى السابعة والعشرين للضحايا وكل من لا يزالون مفقودين منذ أحداث الإبادة الجماعية فى سريبرينيتشا بالبوسنة والهرسك، مجددًا دعمه ووقوفه "فى حزن" مع أقاربهم وأصدقائهم الذين نجوا من المجزرة.





وجاء فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى، عبر موقعها الرسمى: أن عمليات القتل الجماعى وجرائم الحرب التى نشهدها فى أوكرانيا حاليًا تعيد الذكريات الحية لتلك التى شهدناها فى الحرب التى اندلعت فى غرب البلقان فى تسعينيات القرن الماضى، ومن واجبنا أكثر من أى وقت مضى أن نتذكر الإبادة الجماعية فى سريبرينيتشا، كجزء من تاريخنا الأوروبى المشترك.

وأضاف البيان: بينما نرى أمن واستقرار أوروبا والنظام الدولى القائم على القواعد يهتزان بشدة، يتم تذكيرنا بضرورة الوقوف للدفاع عن السلام والكرامة الإنسانية والقيم العالمية. وأوروبا لم تنس ما حدث فى سريبرينيتشا ومسؤوليتنا تحتم علينا تعزيز القدرة على منع ووقف الإبادة الجماعية بجميع أشكالها وصورها.

وتابع: أنه فى هذه الأوقات الخطيرة، نتمنى أن نرى البوسنة والهرسك تتقدم فى المصالحة وتتغلب على إرث الماضى وتتقدم بشكل حاسم على طريق اندماجها فى الاتحاد الأوروبى. كما يجب على القادة السياسيين تحويل الأقوال إلى أفعال، فهم بحاجة إلى اختيار الحقيقة والعدالة والتعاون على الخوف والكراهية للتغلب على تركة الماضى المأساوية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للأجيال القادمة من منظور حقيقة أن جميع مواطنى البوسنة والهرسك يستحقون مجتمعاً تسوده التعددية والعدالة والكرامة الإنسانية.

وأخيرًا، أبرز البيان أن "مستقبل البوسنة والهرسك يقع داخل الاتحاد الأوروبى. ومع ذلك، سيتطلب الأمر من جميع قادة البلاد العمل على وضع السلام والمصالحة والتفاهم المتبادل والحوار على رأس جدول أعمالهم والانخراط فى أجندة إصلاح الاتحاد الأوروبى".