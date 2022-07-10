عاجل- روسيا تكشف آخر مستجدات العملية العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن "سلاح الجو تمكن من إسقاط 3 مقاتلات أوكرانية، كما تم القضاء على أكثر من 100 عنصر من الجيش الأوكرانى".

كذلك، أعلنت تدمير مستودعين للقوات الأوكرانية يحتويان على مدافع هاوتزر أمريكية الصنع فى دونيتسك، وفقًا لقناة "فرانس برس" الفرنسية.

وبدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة فى دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوى والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".