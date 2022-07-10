فضيحة جديدة تلاحق جونسون

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، فأن جونسون ضغط من أجل تولى امرأة كان على علاقة بها منصب فى مجلس المدينة خلال توليه منصب عمدة لندن ونائب بالبرلمان عن دائرة هينلى، إلا أنه تم عرقلة تعيينها لأن كيت مالتهاوس، التى كانت مسؤولة رفيعة فى هذا الوقت فى مجلس المدينة وأحد وزراء حكومة جونسون، أشارت إلى أن جونسون والسيدة لديهما علاقة وثيقة بشكل غير مناسب.

وجاء الكشف الجديد بعد تقارير الشهر الماضى، تفيد بأن جونسون سعى لكى تصبح زوجته الحالية كارى جونسون، مديرة لمكتبه خلال الوقت الذى شغل فيه منصب وزير الخارجية. كما أنه واجه اتهامات بمساعدة سيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركورى، مجددا للحصول على رحلات عمل ممولة من دافعى الضرائب عندما كان عمدة لندن.

وتأتى هذه الأخبار بعد أن ألقى جونسون خطاب استقالته عن حزب المحافظين من خارج مقر رئاسة الوزراء برقم 10 داوننج ستريت بعد استقالة 59 وزيرا وعضوا بارزا.