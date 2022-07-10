ترامب: لو فزت بانتخابات 2020 لما اندلعت الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ترامب، خلال كلمة له أمام مؤيديه فى أنكوراج، ألاسكا، فى تجمع حاشد بثته شبكات التلفزيون الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن تسبب فى حدوث تضخم قياسى فى البلاد، وارتفاع أسعار الوقود، وفقدان الولايات المتحدة استقلال الطاقة، وتدهور أسواق الأسهم، والانسحاب غير الناجح للقوات الأمريكية من أفغانستان.
وتابع ترامب، أنه فى ظل الوضع الحالى فى إدارة جو بايدن، أصبحنا دولة ضعيفة.. نحن الدولة التى سمحت لروسيا بتدمير أوكرانيا. وسيزداد الوضع سوءا، على الرغم من أن هذا كان لا يمكن أن يحدث إذا أجريت الانتخابات لعام 2020 بشكل مختلف"، مشيرا إلى أنه كان من الممكن التوصل لاتفاق مع روسيا بدلا من الحرب.
يشار إلى أن ترامب كان قد أعلن فى وقت سابق، بإنه بسبب تصرفات الولايات المتحدة، يمكن أن يؤدى الصراع فى أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.
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