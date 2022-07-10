الاتحاد الأوروبى يدعو إلى انتقال سلمى ومنظم للسلطة فى سريلانكا

وذكر الاتحاد الأوروبى - فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد - "تقع على عاتق جميع قادة الأحزاب مسؤولية تمهيد الطريق لحل الأزمة الحالية والعودة إلى الحياة الطبيعية"، مضيفا أنه "يقوم بتقييم الخيارات المتاحة لزيادة تكثيف دعمه لسكان سريلانكا".
وكان رئيس البرلمان السريلانكى ماهيندا أبيواردانا قد أعلن - قبل ساعات - أن الرئيس، جوتابايا راجاباكسا، الذى فر يوم أمس السبت من مقره الرسمى فى العاصمة كولومبو للهروب من اقتحام محتجين غاضبين المجمع الرئاسى، وافق على التنحى من منصبه فى الأسبوع المقبل.. وقال ماهيندا فى بيان متلفز، إنه أبلغ راجاباكسا بقرار اتخذ فى اجتماع لقادة الأحزاب البرلمانية يطلب منه ترك منصبه، ووافق على ذلك.
وأضاف أن راجاباكسا سيظل رئيسا حتى الأربعاء المقبل، لضمان انتقال سلس للسلطة.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات من اقتحام محتجين المقر الرسمى للرئيس للتعبير عن غضبهم من الأزمة الاقتصادية الحادة التى تعصف بالبلاد فى الوقت الحالى.
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