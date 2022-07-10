العالم اليوم - الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 يوليو 2022 01:18 مساءً - توجه الحجاج، يوم الأحد، أول أيام التشريق، إلى منشأة الجمرات بمشعر منى لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة.

وخصصت مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج. وصمم مشروع الجمرات بأدواره المتعددة، بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى. وتابع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، حركة تفويج ضيوف الرحمن على منشأة الجمرات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق .. في رعاية الله وحفظة