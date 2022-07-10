نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب رقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 في سوريا ، من المنتظر ان تعلن وزارة التربية السورية عن نتائج الصف التاسع 2022 حسب رقم الاكتتاب والاسم غبر موقع الوزارة moed.gov.sy. وحاليا يزداد القلق والتوتر بين طلاب التاسع في سوريا وأوليائهم في انتظار الموعد الرسمي لإعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 “شهادة التعليم الأساسي” في سوريا بعدما تم الإعلان بشكل رسمي عن نتائج البكالوريا بشكل رسمي اليوم الخميس السابع من شهر يوليو الحالي. يذكر ان مصادر من داخل وزارة التربية اكدت ان نتائج التاسع حسب الاسم سيتم نشرها قبل عيد الأضحى المبارك في انتظار ذلك سنحاول من خلال موقع ثقفني الاخباري معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها استخراج النتائج بشكل الكتروني تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بالتفصيل.

نتائج التاسع 2022 في سوريا

ننشر لكم من خلال موقع ثقفني رابط موقع وزارة التربية نتائج التاسع الذي يمكن من خلالها الاطلاع على نتيجة طلاب شهادة التعليم الأساسي في محافظة دمشق حمص حماة السويداء درعا القنيطرة حلب دير الزور الحسكة إدلب اللاذقية، الرقة ، طرطوس بكل سهولة دون عناء التنقل إلى المدارس خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تعرفها معظم المدن السورية

بعد اعلان وزارة التربية السورية عن نتائج البكالوريا الدورة الأولى للعام الدراسي الحالي. حاليا يكثر التساؤل في الوقت الراهن سوريا عن موعد صدور نتائج الصف التاسع 2022 حسب رقم الاكتتاب والرقم. التي عرفت تأخر في نشرها، وتتداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خبر مفاده أن وزير التربية الدكتور دارم طباع أقر بأن موعد لصدور النتائج هو 16/7 أي يوم الجمعة القادمة، الا اننا بعد اطلاعنا على الموقع الرسمي لوزارة التربية تأكدنا بان الخبر ليس صحيح ولحد الساعة لم تعرن الوزارة موعد رسمي لنش النتائج.

رابط نتائج الصف التاسع 2022 حسب الاسم moed.gov.sy

بغية منها تسهيل التعليم وتيسيره لجميع الطلاب استحدثت وزارة التربية السورية في العام الدراسي الحالي. العديد من المنظومات الاكلتورنية التي يمكن من خلالها الدراسة عن بعد. والحصول على نتائج التاسع 2022 حسب الاسم ورقم الاكتتاب. من خلال تطبيق بعض الخطوات البسيطة والتي جاءت مبينة على النحو التالي:

اول خطوة يجب ان تقوم بها وهي بالدخول إلي موقع وزارة التربية السورية

في الخطوة الموالية يجب على الطالب تدوين جميع البيانات الشخصية حسب الاسم أورقم الاكتتاب.

ثالثا: النقر على عبارة النتائج الامتحانية.

رابعا: يجب عليك اختيار نتائج التعليم الأساسي 2021.

خامسا: تحديد المحافظة التي تتبع لها

وفي الاخير اضغط علي عرض النتيجة.

إلى هنا نصل بكم لنهاية هذا المقال والذي تعرفنا فيه على الطريقة الصحيحة. التي يمكن من خلالها الدخول على موقع وزارة التربية السورية والاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا حسب الاسم.