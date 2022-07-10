وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية التحالف مع الفلبين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الفلبينى إنريكى مانالو، لتهنئته على توليه حقيبة الخارجية الفلبينة مؤخرا.

وشدد وزير الخارجية الأمريكى - حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد - على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وكان بلينكن قد أعرب - يونيو الماضى بمناسبة عيد استقلال الفلبين - عن تطلعه إلى انتقال الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق الصداقة الدائمة بين البلدين على أساس القيم والالتزامات المشتركة.