وزير الخارجية الأمريكى يؤكد أهمية التحالف مع الفلبين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، ونظيره الفلبينى إنريكى مانالو، لتهنئته على توليه حقيبة الخارجية الفلبينة مؤخرا.
وشدد وزير الخارجية الأمريكى - حسبما أفاد بيان وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد - على أهمية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وكان بلينكن قد أعرب - يونيو الماضى بمناسبة عيد استقلال الفلبين - عن تطلعه إلى انتقال الفلبين إلى إدارة جديدة، وإلى تعميق الصداقة الدائمة بين البلدين على أساس القيم والالتزامات المشتركة.
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