سريلانكا.. اعتقال 3 أشخاص بتهمة إشعال النار بمنزل رئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - قالت وسائل إعلام محلية إن "الشرطة اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم لصلتهم بالحريق المتعمد الذى استهدف المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه فى العاصمة كولومبو"، مشيرة إلى أنه تم نشر صور توضح الأضرار التى لحقت بالمبنى من جراء أعمال الشغب، وقد تم تخريب محتويات العديد من الغرف بالكامل.

وكان محتجون قد أشعلوا النيران فى منزل رئيس الوزراء فى سريلانكا، والذى أعلن منذ أسابيع عن انهيار اقتصاد البلاد وإغلاق المؤسسات الحكومية والمدارس أسبوعين بسبب نقص الوقود.

ووفقا لشبكة "cnbc" الأمريكية، فإن المحتجين اقتحموا مقر الإقامة الرسمى للرئيس خلال واحدة من أكبر المسيرات المناهضة للحكومة هذا العام.