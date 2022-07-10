عاجل- زلزال يضرب مدينة حلب السورية

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الوطنى السورى للزلازل - فى بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد - أن الهزة التى سجلتها محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى حدثت عند الساعة 8.51 صباحًا، وكانت بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وعمق 18 كيلومترا، وعلى مسافة 30 كيلومترا جنوب غرب مدينة حلب.

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