نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان طلب مساعدة مالية من مؤسسة زايد الخيرية وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية فان مؤسسة زايد الخير هي أكبر مؤسسة خيرية في الإمارات، حيث كانت مؤسسة زايد الخيرية، قد تأسست عن طريق لشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهي تقدم خدمات جليلة في مجالات العمل الإنساني والخيري في جميع أنحاء المنطقة العربية ، وكذلك في أنحاء أخرى من العالم. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة ، يرجى تقديم طلب من خلال موقعها الالكتروني على الإنترنت.

تهدف مؤسسة زايد الخيرية إلى تقديم الخدمات الإنسانية والمساعدات للفقراء والمحتاجين والمضطهدين في المنطقة العربية ، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. تقدم المساعدات الخيرية في العديد من البلدان حول العالم. لا تقبل المؤسسة طلبات المساعدة من الأفراد ما لم يكن لديهم حالة طبية طارئة أو شكل من أشكال الإعاقة.

تقديم طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكنك طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية عن طريق تقديم طلب كتابي وملء النموذج وإرساله إلى مؤسسة زايد الخيرية، أنشأت المؤسسة موقعًا إلكترونيًا على صفحتها الرئيسية حتى يتمكن أي شخص يرغب في المساعدة من القيام بذلك، ومؤسسة زايد الخيرية للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة هي منظمة غير ربحية في دولة الإمارات العربية المتحد ، تأسست هذه المؤسسة بموجب مرسوم صادرعن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة السابق وحاكم أبوظبي.

خطوات طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

نوضح لكم خطوات طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية، التي تساعد في الأنشطة التعليمية والثقافية، تقدم المؤسسة مساعدات إنسانية وفق أكثر من برنامج تقدمه، وأشهر هذه البرامج التعليم ومساعدة الطبيعة ، بالإضافة إلى مساعدات الحج وغيرها من المساعدات. يمكن طلب جميع أنواع المساعدة المتاحة في بلدك ، سواء كانت مساعدات مالية أو مواد تعليمية ، على موقع مؤسسة زايد.