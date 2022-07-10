روسيا: الغرب بات يحسب حسابا حقيقيا لبلادنا

جدة - نرمين السيد - وقال ميدفيديف ـ إن ذلك كان من نتائج العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، مضيفا أن أساليب التعامل مع روسيا اختلفت بعد النجاح الذى حققته فى العملية العسكرية.

وأوضح أنه من الضرورى احترام مصالح روسيا بوصفها دولة عظمى، مشيرا إلى أن أهداف العملية الخاصة التى أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين، تتحقق وسيكتمل تنفيذها بما فى ذلك حماية مواطنى دونباس ونزع سلاح أوكرانيا.