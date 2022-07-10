عاجل- مصرع 4 أشخاص فى إطلاق نار جديد بـ جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية نقوبيل جوالا - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم الأحد - إن عملية إطلاق النار وقعت الساعة 8:30 مساء أمس السبت، داخل الحانة.
وكانت عملية إطلاق نار أخرى قد وقعت فى نفس الليلة، داخل حانة ايضا بقرية سويتو" على مسافة عشرين كيلو مترا من جنوب غرب مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا.
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