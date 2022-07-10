عاجل- تصريح جديد من فرنسا بشأن شحنات الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال لومير، "علينا اتخاذ قرارات شجاعة لمواجهة خفض إمدادات الطاقة، لذلك وضعنا الموازنة العامة عند مستوى التأهب بسبب خفض الإمدادات".

يشار إلى أن إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية فى فرنسا، كان قد تراجع خلال الربع الثانى من العام الجارى إلى مستوى قياسى قدره 62 تيراوات/ساعة، وهو ما يزيد الضغوط على شركات الكهرباء الفرنسية على المدى القصير خصوصا مع ارتفاع أسعار الكهرباء، وخفض إمدادت الغاز من الجانب الروسى.

كذلك قالت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، فى وقت سابق، إن بلادها بحاجة إلى السيطرة الكاملة على الإنتاج وعلى مستقبل الطاقة، مؤكدة على ضرورة ضمان السيادة فى مواجهة عواقب الحرب (الروسية ضد أوكرانيا) والتحديات الهائلة المقبلة.