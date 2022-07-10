عاجل- مقتل 14 شخصا فى إطلاق نار بـ جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أفاد راديو "فرنسا الدولى"، صباح اليوم الأحد، بمقتل 14 شخصا جراء عملية لإطلاق نار داخل حانة بقرية "سويتو" على مسافة عشرين كيلو مترا من جنوب غرب مدينة "جوهانسبرج" بجنوب إفريقيا.





ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن. وكانت السلطات فى جنوب إفريقيا قد فتحت تحقيقات، فى 26 يونيو الماضى، فى مقتل 22 شابا على الأقل تم العثور عليهم داخل حانة شعبية فى بلدة إيست لندن جنوب شرقى البلاد.

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